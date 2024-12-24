شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور حكم VAR في مواجهة البحرين والعراق غدا في خليجى 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجى العربى ،الحكم المصرى محمود عاشور ليقود كابينة الفيديوVAR في مواجهة الغد بين البحرين والعراق في بطولة كأس الخليج العربى "خليجى 26" التى تقام فى الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 3 يناير 2025.

وكان الاتحاد الخليجي العربي قد اعلن اختيار التركى خليل أوموت ميلر حكما لمباراة البحرين والعراق ويعاونه كيريم ايرسوى وإبراهيم تشاغلار مساعدين والروماني استيفان كوفاكس رابعا ومعه محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو ويساعده اليابانى إيدا جامبى.

وشارك عاشور في مواجهة قطر والامارات بالجولة الاولى لمنافسات خليجى 26 والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 وظهر الحكم المصرى بمستوى متميز خاصة في الالعاب الصعبة اشاد بها خبراء التحكيم والتحليل بالبطولة.

ويعد محمود عاشور من أفضل حكام الفيديو فى أفريقيا، وشارك عاشور كحكم فيديو فى أولمبياد باريس التى أقيمت الصيف الماضى، وظهر بمستوى مميز وقبلها شارك فى امم أفريقيا بكوت ديفوار.

وأسفرت قرعة بطولة "كاس الخليج العربي" خليجي 26، والتي تقام في الكويت عن مواجهات مرتقبة، وضمت المجموعة الأولى كلا من الكويت؛ البلد المضيف، وقطر والإمارات وعمان ، فيما جاءت المجموعة الثانية لتضم العراق، السعودية، البحرين، واليمن .