شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الزمالك وطلائع الجيش تقام فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.85 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للطلائع 5.70 مليون يورو.



الزمالك والطلائع

وتعادل الزمالك مع سيراميكا فى الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري بهدف لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع فى الجولة السادسة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.