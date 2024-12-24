الامارات | المنتخبان البحريني والعراقي يتطلعان غداً لبطاقة التأهل في كأس الخليج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي المنتخبان العراقي والبحريني غداً في الجولة الثانية من مباريات الدور التمهيدي ضمن المجموعة الثانية بكأس الخليج العربي لكرة القدم" خليجي زين 26"، على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.

وحقق المنتخبان الفوز في الجولة الأولى، إذ تمكن المنتخب العراقي من الفوز على نظيره اليمني بهدف نظيف، بينما تخطى المنتخب البحريني نظيره السعودي 3- 2.

وأكد مدرب المنتخب البحريني الكرواتي دراجان تالايتش في مؤتمر صحفي اليوم بالمركز الإعلامي الملحق بفندق "كراون بلازا" في العاصمة الكويت أهمية مباراة الجولة الثانية غداً أمام المنتخب العراقي صاحب الأداء المنظم والفائز في الجولة الأولى، مجدداً ثقته في اللاعبين لمتابعة المستوى المميز على غرار المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السعودي.

وقال الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي إن مباريات كأس الخليج العربي تقام في وقت قصير، موضحاً أن الشيء المهم بالنسبة لهم هو استشفاء اللاعبين، ومتابعة العمل التكتيكي عبر "الفيديو"، لاسيما أن المباراة غداً قوية أمام منتخب جيد يشبه إلى حد كبير طريقة المنتخب العراقي في اللعب والعناصر والخطط الفنية.