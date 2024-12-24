الامارات | المنتخبان السعودي واليمني يلتقيان غدا في كأس الخليج 26

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتواجه المنتخبان السعودي واليمني غداً في الجولة الثانية من مباريات مرحلة المجموعات ضمن المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26".

ويتطلع المنتخبان لتعويض الخسارة التي تعرضا لها في الجولة الأولى للدفاع عن حظوظهما في التأهل إلى الدور نصف النهائي، إذ خسر المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني 2 - 3، كما خسر المنتخب اليمني أمام نظيره العراقي بهدف نظيف.

وأكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، في مؤتمر صحفي اليوم أن التأهل إلى الدور نصف النهائي ما زال بأيديهم قبل مباراتي الغد أمام اليمن، والجولة الأخيرة مع المنتخب العراقي، نافياً أن يكون المنتخب السعودي في وضع حرج إثر الخسارة الافتتاحية أمام البحرين 2- 3.

وقال الجزائري نورالدين ولد علي مدرب المنتخب اليمني إن المواجهة صعبة بسبب الظروف التي تواجه المنتخب السعودي إثر الخسارة الماضية أمام البحرين، موضحاً أن لاعبي المنتخب اليمني على قدر الثقة لهذه المواجهة، وسيبذلون جهدهم لتعويض الخسارة الماضية أمام المنتخب العراقي.