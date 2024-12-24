7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 24 - 12 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، حسام حسن يحدد 15 مارس موعدا مبدئيا لمعسكر منتخب مصر المقبل، والسويسرى ماسيمو بوساكا يبتعد عن ترشيحات اتحاد الكرة لرئاسة لجنة الحكام.

حسام حسن يحدد 15 مارس موعدا مبدئيا لمعسكر منتخب مصر المقبل

حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، يوم 15 مارس المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق معسكر منتخب مصر المقبل استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

الأهلي يفتح ملف مناقشة عروض إعارة رضا سليم فى يناير

استقر مسئولو النادي الأهلي على فتح ملف رحيل المغربي رضا سليم جناح الفريق الأحمر على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما ابتعد اللاعب عن التألق الفترة الماضية، وعاني من تذبذب مستوى منذ الإصابة التي لحقت به في الكتف خلال الموسم الماضي، وابتعاده عن المشاركة الأساسية مع الفريق الأحمر.

السويسرى ماسيمو بوساكا يبتعد عن ترشيحات اتحاد الكرة لرئاسة لجنة الحكام

ابتعد السويسرى ماسيمو بوساكا عن منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، رغم الأنباء التى ترددت مؤخرا عن اقترابه من المنصب بعد التفاوض معه من جانب مسئولى الجبلاية.

الزمالك والطلائع فى مواجهة قوية بالدوري المصري الليلة

يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

ميكالى ومعاونوه يتوجهون إلى البرازيل لقضاء إجازة الكريسماس

توجه روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب ومعاونوه الأجانب إلى البرازيل لقضاء إجازة الكريسماس، على أن يعود فى الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

المصري يعود للتشكيل الأساسي أمام الأهلي فى مواجهة الدوري

يعود علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، للاعتماد على التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة الأهلي المقبلة بالدوري، بعدما فضل مدرب المصري الاعتماد على البدلاء في مباراة حرس الحدود الماضية.

اتحاد الكرة يستقر على استمرار لجنة الحكام مع الخبير الأجنبي

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة، على استمرار لجنة الحكام الحالية مع الخبير الأجنبي الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.