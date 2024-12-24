شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: جروس الاختيار الأنسب للزمالك.. والمدرب المصري يتعرض للتجريح دائما والان مع تفاصيل الخبر

كشف جمال حمزة نجم الزمالك السابق، عن رأيه في تولي السويسري كريستيان جروس المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال جمال حمزة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: جروس ليس غريبا على الزمالك ولا على الأجواء في الدوري المصري، وإيجابيات المسألة أكتر من سلبياتها، وبالتأكيد هناك بعض السلبيات.

وتابع جمال حمزة: جروس يتعرف على اللاعبين وسيحتاج لبعض الوقت لمعرفة اللاعبين لأنهم مختلفين عن الولاية الأولى، لكن الأهم أن اختيار مدرب جديد بعد جوميز لم يأخذ وقت كبير.

وواصل نجم الزمالك السابق: طُرح بعد الأسماء المصرية لتدريب الزمالك، والبعض اعتذر والبعض لم يكن عليه إجماعا، لذلك اتجهت الآراء إلى المدرب الأجنبي.

واختتم جمال حمزة: أرى أن الأنسب للأهلي والزمالك هو المدرب الأجنبي، لأن الضغوطات تكون كبيرة على المصريين، والبعض منهم يتعرض للنقد والتجريح، والمصري يتأثر من ذلك عكس الأجنبي.