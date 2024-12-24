شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسي يتصدر ترتيب هدافي الدوري قبل انطلاق الجولة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

تصدر ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك، جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري، وذلك قبل انطلاق الجولة السادسة من عمر المسابقة المحلية، والتي تنطلق اليوم الثلاثاء، حيث سجل ناصر منسي 4 أهداف، خلال الجولات الخمس الماضية.

وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:

1ـ ناصر منسي: 4 أهداف

2ـ محمود عبد الحفيظ (زلاكا): 3 أهداف

3ـ علي فوزي: 3 أهداف

4ـ عبد الرحمن البانوبي: هدفين

5ـ محمود جهاد: هدفين

6ـ طاهر محمد طاهر: هدفين

7ـ وسام أبو علي: هدفين

8ـ حسين الشحات: هدفين

9ـ محمد هلال: هدفين

10ـ محمد علي بن حمودة: هدفين

تفتتح منافسات الأسبوع السادس من دوري nile مساء اليوم، الثلاثاء، بمواجهتين قويتين بين زد مع إنبي، والزمالك مع طلائع الجيش، على أن تستكمل مباريات الجولة الأربعاء والخميس المقبلين.

يواجه فريق زد في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق إنبى باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile.