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أرقام الزمالك والطلائع في الدوري قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 04:00 م

يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة .

يملك الزمالك 10 نقاط من 5 مباريات بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في لقاء وخسر مثله وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف فيما يملك الطلائع 7 نقاط بعدما خاض 5 مباريات حقق فوزين وتعادل وتلقى خسارتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

 

ارقام الزمالك والطلائع

وتعادل الزمالك مع سيراميكا فى الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري بهدف لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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