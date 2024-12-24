شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل علي ماهر للاعبي المصري قبل مواجهة الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع اللاعبين، على هامش الاستعداد لمواجهة الأهلي في الدوري، وطلب علي ماهر من لاعبي الفريق، الإلتزام بالتعليمات الفنية خلال المباراة المرتقبة.

علي ماهر يشدد على الالتزام بالأدوار الدفاعية

أكد على ماهر مدرب المصري على ضرورة الإلتزام بالأدوار الدفاعية والحفاظ على نظافة الشباك أمام الفريق الأحمر، مشيراً إلى ضرورة أداء الأدوار الهجومية واستغلال الفرص التي تتاح أمام المرمى.

علي ماهر يطالب لاعبي المصري بالفوز للحفاظ على الصدارة

شدد علي ماهر على أن مواجهة الأهلي لا تحتمل أي إخفاق، خاصة وأن الفريق البورسعيدي يجب أن يحصد الثلاث نقاط للحفاظ على صدارته للدوري وإسعاد الجماهير.

ويستعد المصرى لمواجهة الأهلي بعد غد الخميس، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى.

علي ماهر يدرس الأهلي بالفيديو

استعان الجهاز الفنى للمصرى بقيادة علي ماهر، بالمباريات السابقة للأهلى، وآخرها مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بستة أهداف مقابل هدف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر قبل المباراة المرتقبة.

ورصد مسئولو النادى المصرى مكافآت مادية لتحفيز اللاعبين للفوز على الأهلى فى المباراة المرتقبة، وتأمين صدارة جدول المسابقة المحلية، حيث يتصدر المصري جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة.

ونجح النادي المصري في حصد 11 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف كأقوى خط دفاع في الدوري.

وكان المصري قد تغلب في مشواره بالدوري على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ثم فاز على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً في الجولة الرابعة، ويبحث الفريق البورسعيدي عن حصد بطولة في الموسم الجاري مع انطلاقته المميزة بالدوري.