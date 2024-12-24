شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة مفاوضات الأهلى مع بغداد بونجاح؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية، تردد أنباء قوية عن اقتراب مسئولي النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الشمال القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الدور الثاني من الموسم الحالي وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويعد بغداد بونجاح من أبرز المهاجمين المطروحين عل طاولة المهاجمين الأجانب لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي، خاصة أنه حقق نجاحات قوية مع الفرق التي لعب لها وكذلك مع المنتخب الجزائري.

س: ما هو رد الشمال القطري على مفاوضات الأهلي؟ ج:كشف طه المهيزع المسؤول الإعلامي بنادي الشمال القطري، حقيقة رحيل المهاجم الجزائري بغداد بونجاح إلى النادي الأهلي، وقال طه المهيزع في تصريحات تليفزيونية: "‏لم يحدث حتى الآن أي تواصل مع اللاعب أو مع النادي بشكل رسمي من جانب النادي الأهلي والنادي القطري يحتاج اللاعب في الدوري المحلي ولا نية تماما لرحيله عن الفريق". س: ما هو رد الأهلي على مفاوضات اللاعب الجزائري؟ ج: أكد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن بغداد بونجاح من ضمن الأسماء المرشحة بقوة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل. س: ماذا قالت الصحف عن مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح؟ ج:كشفت تقارير صحفية حقيقة العرض المقدم من النادى الأهلى لضم الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادى الشمال القطرى، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت صحيفة "العرب" القطرية، إن الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادي الشمال ومتصدر هدافي دوري النجوم ضمن قائمة أولويات النادي الأهلي.

وأكدت الصحيفة أن الأهلي تحدث عبر وسطاء للتفاوض مع اللاعب لمعرفة مدى رغبته الشخصية وإمكانية الانتقال للأهلى.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادى الشمال أكد أنه لم يتلق - حتى الآن - أى اتصال رسمي من الأهلي لطلب ضم بونجاح.

س: ما هي العقبة التي تواجه الأهلي في التعاقد مع بغداد بونجاح؟ ج:تعتبر العقبة المالية هي أبرز ما يواجه الأهلي في التعاقد مع اللاعب الجزائري، حيث يتقاضى بونجاح راتبا سنويا بقيمة 5 ملايين دولار في الموسم الواحد. س: ما هو وضع بغداد بونجاح مع الشمال القطري؟ ج:انتقل بونجاح في الصيف الماضي إلى الشمال القطري لمدة موسمين حتى 2026 في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن السد القطري بنهاية الموسم المنقضي بعد 9 سنوات قضاها بقميص بطل الدوري القطري.