شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش ضد الزمالك .. تعرف على غيابات الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره طلائع الجيش في الجولة السادسة من بطولة الدورى باللقاء الذى يقام بإستاد الكلية الحربية، بتمام الساعة الثامنة مساء.

يدخل الزمالك مباراة اليوم برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في لقاء وخسر مثله وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 4 ، فيما يمتلك الطلائع 7 نقاط بعدما خاض 5 مباريات حقق فوزين وتعادل وتلقى خسارتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 5.

ويغيب عن الزمالك عدة لاعبين على رأسهم محمود بنتايك، ناصر ماهر، محمد عبدالشافى، محمد السيد، أحمد حمدى، نبيل عماد دونجا، حمزة المثلوثى.

ويغيب ناصر ماهر لتجدد الاصابة بكدمة في العضلة الخلفية، ونبيل عماد دونجا لتراكم الإنذارات، بنتايك يعانى من إصابة في المفصل مابين الترقوة ولوح الكتف، وتحتاج إلى غياب 4 أسابيع، بينما جارى تأهيل محمد عبد الشافى وأحمد حمدى ومحمد السيد من الإصابات التي يعانون منها.

وفيما يخص المثلوثى فيرفض المدير الفني المجازفة به، إلا بعد التأكد من تمام شفاؤه