شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستعين بالجونة لاستكشاف سموحة قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لسموحة في الدوري، وآخرها مواجهة الجونة، التي جمعت الفريقين بالجولة الماضية وانتهت بهزيمة الفريق السكندري بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء أحمد سامي قبل مواجهة الخميس المقبل في الدوري.

وكان غزل المحلة تعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، والتي جمعت الفريقين السبت الماضي، حيث ظهر شوقي غريب مع الفريق المحلاوي لأول مرة بالمسابقة بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة سموحة في الخامسة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

واستهل غزل المحلة مشواره في مسابقة الدوري بالتعادل سلبياً مع الإسماعيلي، ثم الخسارة أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف، والهزيمة أمام الزمالك برباعية نظيفة، وأخيراً التعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في اثنتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو غزل المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.