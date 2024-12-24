شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم جروس أمام طلائع الجيش في الولاية الأولي مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في اطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.

ويلتقى الزمالك مع الطلائع في الثامنة من مساء اليوم، باللقاء الذى يقام بإستاد جهاز الرياضة، حيث يبحث جروس، عن تحقيق أول فوز مع الفارس الأبيض الليلة حيث قاد الفريق لأول مرة في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل.

وسبق وقاد جروس الزمالك أمام طلائع الجيش فى مباراتين ، بالولاية الأولى له بميت عقبة، الاولى كانت بالجولة السادسة ببطولة الدورى ، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد أحرزها محمود علاء "هاتريك" ، والمباراة الثانية كانت في إطار الجولة الثالثة و العشرون من بطولة الدورى، و التي اٌقيمت فبراير عام 2019.

وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش في أخر مواجهة بين جروس والطلائع ببطولة الدورى في ولايته الأولى ، و انتهى اللقاء بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق، سجل للزمالك يوسف أوباما، و خالد بوطيب، بينما سجل هدفى الطلائع أحمد سمير.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في لقاء وخسر مثله وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 4 ، فيما يمتلك الطلائع 7 نقاط بعدما خاض 5 مباريات حقق فوزين وتعادل وتلقى خسارتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 5.