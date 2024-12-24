شكرا لقرائتكم خبر عن بديل دونجا فى تشكيل الزمالك امام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن يجرى كريستيان جروس المدير الفنى لـ الزمالك بعض التعديلات على تشكيل الفريق فى مباراته اليوم أمام طلائع الجيش، خصوصا في خط الوسط وذلك بعد غياب دونجا لتراكم الإنذارات، واستقر المدرب السويسرى على الاستعانة بمحمد شحاتة بديلا لدونجا خلال المباراة التى تقام بإستاد الكلية الحربية فى الثامنة مساء ضمن الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.

وعقد جروس جلسة مع لاعبى الفريق أكد خلالها ضرورة التركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، وأوضح أن الجماهير تنتظر من اللاعبين العودة لمسيرة الانتصارات في مباراة طلائع الجيش المقبلة.

يدخل الزمالك مباراة اليوم برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في لقاء وخسر مثله وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 4 ، فيما يمتلك الطلائع 7 نقاط بعدما خاض 5 مباريات حقق فوزين وتعادل وتلقى خسارتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 5.