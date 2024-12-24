شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر كولر في تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

ينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إجراء تغييرات في تشكيل الفريق أمام المصري الخميس المقبل في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي مباراة شباب بلوزداد الأخيرة بإستاد القاهرة في بطولة أفريقيا، بتشكيل ضم ، كلاً من: محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله وعمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات ووسام أبو علي.

وينوي المدرب السويسري، إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق في مباراة المصري حيث يرغب في الاعتماد على، أكرم توفيق في الجبهة اليُمنى بدلاً من خالد عبد الفتاح كما سيُشارك أمام عاشور أساسياً في خط الوسط بجوار مروان عطية وقد يدفع المدرب السويسري بـ محمد مجدي أفشة ليكون اللاعب الثالث في الوسط بجوار امام ومروان.

على صعيد أخر ، رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة رحيل كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما تلقى عرضًا من نادي فاماليساو البرتغالي للانضمام إلى صفوفه في يناير المقبل على سبيل الإعارة، مع وضع بند أحقية الشراء بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكد مصدر أن كولر يتمسك ببقاء الدبيس ويرفض رحيله عن الأهلي في يناير، لاسيما أنه سيعتمد عليه في المباريات القادمة بجوار المغربي يحيى عطية الله، وهو ما ظهر في المباريات الأخيرة التي شهدت مشاركة الثنائي في نفس الوقت، من خلال مشاركة أحدهما في مركز الظهير والآخر في مركز الجناح.