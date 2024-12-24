شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات منتخب اليد لبطولة العالم علي مائدة اجتماع المجلس غدا والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحى عدد من الملفات المهمة فى أول اجتماع مجلس إدارة للمجلس الجديد غدا الأربعاء وعلى رأسها ملف مشاركة المنتخب الأول فى بطولة العالم المقبلة بكرواتيا والدنمارك والنرويج فنيا وماليا فضلا عن مناقشة اختيار رئيس البعثة أيضا .

كما يشهد الإجتماع التطرق لتنفيذ البرنامج الإنتخابى للمجلس الجديد على صعيد تطوير اللعبة وإعلاء المصلحة العامة لكرة اليد المصرية وبحث تشكيل اللجان و تطويرها خلال المرحلة المقبلة .

أنهى الاتحاد المصري لكرة اليد إجراءات التسليم والتسلم بين الإدارة السابقة والمجلس الجديد المنتخب برئاسة خالد فتحي للدورة الانتخابية 2024-2028.

وشهدت إجراءات التسليم والتسلم ،وجود لجنة من وزارة الشباب والرياضة، في حضور خالد فتحي رئيس اتحاد اليد، ونبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد، في وجود عمرو صلاح أمين الصندوق السابق وعدد من مسئولي الاتحاد.

وكان خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد اليد قد توجه بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد ومجلس الإدارة الجديد لقيادة اللعبة حتى 2028.