الامارات | بطولة السلم للدراجات الهوائية تطلق مسابقة للتصوير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، إطلاق مسابقة تصوير هي الأولى من نوعها بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وذلك خلال الدورة التاسعة للبطولة التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.

وتُعد بطولة السلم للدراجات الهوائية هي الأكبر عالميا في مجال السباقات المجتمعية من حيث التنوع والجوائز المالية التي تصل إلى 3.5 مليون درهم.

ودعت اللجنة المنظمة جميع المصورين الراغبين إلى المشاركة بأعمالهم خلال السباقات الأربعة التي تتضمنها الدورة التاسعة، حيث تنطلق الفعاليات يوم 29 ديسمبر الجاري بسباق الهواة الإماراتيين للرجال، يليه سباق النخبة للرجال في 19 يناير 2025، ثم السباق الصحراوي في 9 فبراير 2025، وختاما سباق السيدات في 16 فبراير 2025.

وخصصت اللجنة المنظمة ثلاث جوائز لأجمل صورة في كل سباق، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 12,000 درهم، والمركز الثاني على 8,000 درهم، بينما سينال صاحب المركز الثالث 5,000 درهم.

وأكد ماجد عبدالرحمن البستكي عضو اللجنة العليا المنظمة رئيس اللجنة الإعلامية، أن إطلاق هذه المسابقة يأتي انسجاما مع المسارات المميزة التي تم اختيارها لسباقات الدورة التاسعة، بهدف توثيق جمال دبي وروعتها خلال هذا الوقت من العام، وتسليط الضوء على التنافس الرياضي المميز في سباقات الدراجات الهوائية، علاوة على دعم المواهب في مجال التصوير الضوئي وتقدير إبداعهم من خلال الجوائز المخصصة لكل سباق.

وأشاد البستكي بالشراكة مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، التي تُعد من أبرز الجهات في دعم الفنون البصرية وتعزيز تأثيرها في المجتمع بجوانبه الثقافية والفكرية والحضارية، مما يعزز من روح الإبداع والابتكار في المجال الفني.