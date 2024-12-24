شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني يتطلع لتحقيق الفوز الثالث على التوالى ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

ومن جانبه طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من لقاء الليلة متسلحاً بالانتصارات الأخيرة التي حققها على الفارس الأبيض في المباريات الأخيرة حيث قاد بسيونى الطلائع للفوز في لقاء الدوري بالنسخة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف وفى لقاء كأس مصر 5-3 بركلات الترجيح.

ويتطلع عبد الحميد بسيوني لتحقيق الفوز الثالث على التوالي على الزمالك في مواجهة الليلة.

وتعادل الزمالك مع سيراميكا فى الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري بهدف لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.