شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام القندوسى مع سيراميكا فى الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجزائرى أحمد القندوسى تألقه مع فريق سيراميكا هذا الموسم بعدما قدم موسما قويا 2023-2024 الماضى وسط تمسك الجهاز الفنى للفريق بقيادة أيمن الرمادى بتواجده ضمن صفوف الفريق .

و لعب القندوسى مع سيراميكا هذا الموسم 7 مباريات محليا بواقع 5 مواجهات فى الدورى و 2 فى كأس مصر .

و أحرز القندوسى حتى الأن هدفا مع فريقه و 3 أسيست وسط تلقيه كارت إنذار وحيد حتى الأن ، حيث يعد إجمالى لاساعات التى خاضها هذا الموسم 530 ساعة بواقع 450 فى 5 لقاءات الدورى و 180 فى كأس مصر .

و شهد هذا الموسم حصول الجزائرى أحمد القندوسى لاعب نادى سيراميكا، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة سيراميكا وحرس الحدود، على استاد المكس ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن ناحية أخرى ،رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة إعادة الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق المُعار لنادي سيراميكا رغم تألق اللاعب مع ناديه الحالي.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن عودة القندوسي للفريق باتت صعبة للغاية فى ظل حالة الغضب التى انتابت مسئولى النادي ضد اللاعب بعد تصريحاته الأخيرة والتي قال خلالها إن هناك وكيل لاعبين مُحددا يُنهي أى صفقة للأهلي، وهو ما جعل إدارة القلعة الحمراء تعرضه للبيع بعد سماع هذه التصريحات.

واتفق مسئولو الأهلي على أن تصريحات القندوسي وضعت حداً لإمكانية عودته للقلعة الحمراء بعيداً عن مستواه الفني الذي لا يختلف عليه أحد فى النادي.

إدارة الأهلي عرضت على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، نهاية الموسم الماضي، إعادة القندوسي بعد تألقه مع فريق سيراميكا، لكن المدرب السويسري رفض، فما كان من الإدارة إلا أن قررت تجديد الإعارة لفريق سيراميكا الذي اتفق مع الأهلي على شراء اللاعب نهائياً بعد قرار عرضه للبيع.