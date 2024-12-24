شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يحدد شروط التقديم لرئاسة وعضوية المناطق والان مع تفاصيل الخبر

حدد الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة آمنة الطرابلسي، شروط التقديم لرئاسة وعضوية المناطق التابعة للاتحاد، وكذلك تم تحديد الأول من يناير المقبل موعداً أخيراً لتقديم الطلبات.

وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:

ـ مؤهل جامعي

ـ خبرة في مجال الإسكواش (لاعب. مدرب – إداري – حكم ......)

ـ لا يعمل في اي نادي أو مؤسسة رياضية سواء بأجر أو بدون أجر.

ـ الإلمام بقواعد اللعبة واللوائح الدولية (إن أمكن)

الوثائق المطلوبة

ـ طلب الترشيح لرئاسة أو عضوية المنطقة.

ـ صورة شخصية.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ المؤهل الدراسي

ـ شهادات الخبرة الرياضية والإدارية

ـ فيش وتشبيه جنائي

كيفية التقديم

تقدم الطلبات باليد في مقر الاتحاد أو إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني للاتحاد: [email protected]، وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 1 يناير .2025