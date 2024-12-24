شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يحدد شروط التقديم لرئاسة وعضوية المناطق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 01:16 م
حدد الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة آمنة الطرابلسي، شروط التقديم لرئاسة وعضوية المناطق التابعة للاتحاد، وكذلك تم تحديد الأول من يناير المقبل موعداً أخيراً لتقديم الطلبات.وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:
ـ مؤهل جامعي
ـ خبرة في مجال الإسكواش (لاعب. مدرب – إداري – حكم ......)
ـ لا يعمل في اي نادي أو مؤسسة رياضية سواء بأجر أو بدون أجر.
ـ الإلمام بقواعد اللعبة واللوائح الدولية (إن أمكن)
الوثائق المطلوبة
ـ طلب الترشيح لرئاسة أو عضوية المنطقة.
ـ صورة شخصية.
ـ صورة بطاقة الرقم القومي.
ـ المؤهل الدراسي
ـ شهادات الخبرة الرياضية والإدارية
ـ فيش وتشبيه جنائي
كيفية التقديم
تقدم الطلبات باليد في مقر الاتحاد أو إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني للاتحاد: [email protected]، وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 1 يناير .2025
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