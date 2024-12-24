شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك امام الطلائع في الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره طلائع الجيش في الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يقام بإستاد الكلية الحربية.

ومن المقرر أن يخوض كريستيان جروس المدير الفني للفريق المباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى، وفى الدفاع أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد ومحمود حمدى الونش وعمر جابر ، بالإضافة إلى محمد شحاتة، عبدالله السعيد، أحمد سيد زيزو، كونراد ميشالاك، مصطفى شلبى في خط الوسط، وفى الهجوم سيف الجزيرى

ويدخل الزمالك مباراة اليوم برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في لقاء وخسر مثله وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 4 ، فيما يمتلك الطلائع 7 نقاط بعدما خاض 5 مباريات حقق فوزين وتعادل وتلقى خسارتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 5.

وتعادل الزمالك مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالدوري، فيما خسر الطلائع من بتروجت بهدف دون رد في نفس الجولة.