شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة طارق مجدي قبل مواجهة الطلائع بالدوري الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

ويدير طارق مجدي المباراة ويعاونه كل من يوسف البساطي وخالد السيد، وحسني سلطان حكما رابعا

والثنائي وائل فرحان ومحمد عزازي للفيديو.

ولا يعرف الفارس الأبيض الهزيمة بصافرة طارق مجدي، والذي يدير المباراة رقم 13في تاريخه التحكيمي لفريق ميت عقبة، عندما يدير مواجهته ضد الطلائع الليلة

وخلال 12 مباراة سابقة، حقق الزمالك الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى مباراة وحيدة، وحصل خلالها على 5 ركلات جزاء.

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بهدفين دون رد فى أخر مواجهة بصافرة طارق مجدى.تعادل الزمالك مع سيراميكا فى الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري بهدف لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.