شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر 17 مارس استعداد لمباراتى إثيوبيا وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن يوم 17 مارس المقبل استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة أمام إثيوبيا وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتى إثيوبيا وسيراليون فى الفترة من 17 حتى 25 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الأولى بالتصفيات المونديالية.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادلا وحيدا.