شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى يشغل اهتمام جماهير الأهلى كونها إحدى المطبات الصعبة فى رحلة المارد الأحمر للحفاظ على بطولة الدوى، خاصة أن الفريق البورسعيدى يقدم هذا الموسم عروضا قوية للغاية.

موعد مباراة الأهلى والمصرى

يلتقى الأهلى مع المصرى فى الثامنة من مساء بعد غد الخميس، باستاد برج العرب فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والمصرى

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلى والمصرى مع وجود أستوديو تحليلى قبل المباراة وبعدها.

وشهد آخر ظهور للأهلى فى بطولة الدورى التعادل سلبى مع البنك الأهلى، بينما تأجلت مباراة الأحمر مع سموحة فى الجولة الخامسة لتقام فى يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.

الأهلى فاز على شباب بلوزداد الجزائرى بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، سجل وسام أبو على هاتريك وسجل ثلاثة أهداف كل من حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو.