شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحدد 15 مارس موعدا مبدئيا لمعسكر منتخب مصر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، يوم 15 مارس المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق معسكر منتخب مصر المقبل استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتى إثيوبيا وسيراليون فى الفترة من 17 حتى 25 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الأولى بالتصفيات المونديالية.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادلا وحيدا.