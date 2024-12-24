شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس تفاوض الأهلى مع بونجاح وهتاف "المندسين" بين الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس اقتراب الأهلى من ضم الجزائرى بغداد بو نجاح، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، وقال شوبير إنه تواصل مع المسئولين بنادى الشمال القطرى لمعرفة التفاصيل.

وأكد شوبير فى برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبوت إف إم أنه تواصل مع مسئولين بنادى الشمال القطرى، وكذلك مقربين من المسئولين بالنادى، ورغم أن طه المهيزع المنسق الإعلامى لنادى الشمال القطرى نفى كل ما يتردد عن أى مفاوضات مع اللاعب، وأن اللاعب فى باريس لقضاء العطلة، لكن رئيس النادى قال إن هناك تفاوض واللاعب فى إجازة بمصر.

وأضاف شوبير أن نادى الشمال مد عقد اللاعب حتى 2027 وتألق خلال تواجده مع السد، كما حصل على بطولة الدورى والهداف للدورى في قطر رغم أنه يلعب فى الشمال.

وتطرق شوبير إلى ما حدث خلال المباراة السابقة من هتاف ضد اللاعبين، فقال إن الساعات الماضية شهدت تواصلا على أعلى مستوى بإدارة الأهلى، والكل أجمع على احترام الجمهور وأن جمهور الأحمر له الحق على الفريق ولديه غضب مشروع، ولكن هناك حالة من اللوم على بعض الجماهير لأن هناك مندسين.

وقال شوبير: "ناس مندسة بين الجماهير، فبعض المندسين خلال المباراة السابقة كلما جاءت الجماهير للهتاف للاعبين يحدث خروج عن النص من المندسين مما تسبب في المشكلة خلال المباراة، فجمهور الأهلى كان متعشم الوصول لنهائى إنتركونتيننتال، وكان لديهم شحنة كبيرة للنقد باحترام شديد مع بعض اللافتات المقبولة إلا أن البعض استغل الأمر ليكون هناك حالة من عدم الاستقرار داخل الأهلى.