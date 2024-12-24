شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر لاعبى المصرى من رباعى الأهلى قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

عقد على ماهر المدير الفنى للمصرى، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة الدورى فى مواجهة الأهلى المرتقبة.

كما حذر على ماهر لاعبيه من خطورة رباعى الأهلى، وسام أبو على، حسين الشحات، إمام عاشور وبيرسى تاو، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية أمام هذا الرباعى وإيقاف خطورتهم.

ويستعد المصرى لمواجهة الأهلي بعد غد الخميس، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى.

ورصد مسئولو النادى المصرى مكافآت مادية لتحفيز اللاعبين للفوز على الأهلى فى المباراة المرتقبة، وتأمين صدارة جدول المسابقة المحلية، حيث يتصدر المصري جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة.

واستعان الجهاز الفنى للمصرى بالمباريات السابقة للأهلى، وآخرها مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بستة أهداف مقابل هدف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر قبل المباراة المرتقبة.

ونجح النادي المصري في حصد 11 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف كأقوى خط دفاع في الدوري.

وكان المصري قد تغلب في مشواره بالدوري على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ثم فاز على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً في الجولة الرابعة، ويبحث الفريق البورسعيدي عن حصد بطولة في الموسم الجاري مع انطلاقته المميزة بالدوري.