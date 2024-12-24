شكرا لقرائتكم خبر عن السويسرى ماسيمو بوساكا يبتعد عن ترشيحات اتحاد الكرة لرئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتعد السويسرى ماسيمو بوساكا عن منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، رغم الأنباء التى ترددت مؤخرا عن اقترابه من المنصب بعد التفاوض معه من جانب مسئولى الجبلاية.

ويفضل ماسيمو بوساكا الاستمرار فى عمله الحالى كمدير للجنة الحكام فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأكد مصدر فى اتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن من بين الأسماء المرشحة لهذا المنصب حاليا البلجيكى فرانك دبلكير، والإنجليزى مارك كلاتنبرج الذى سبق له إدارة العديد من المباريات المهمة على المستوى الدولى.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، على استمرار لجنة الحكام الحالية مع الخبير الأجنبي الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتضم اللجنة الحالية وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى، وعزب حجاج، وجهاد جريشة وفهيم عمر، وستقوم اللجنة بمعاونة الخبير الأجنبى بناءً على التصور الموضوع من جانب المجلس.