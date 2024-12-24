شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يلتقى الزمالك مع الطلائع في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الكلية الحربية، حيث يبحث جروس، عن تحقيق أول فوز مع الفارس الأبيض الليلة بعد تولى المهمة خلال الأسبوع الماضى.

ترتيب الزمالك في جدول الدورى

يدخل الزمالك مباراة اليوم برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في لقاء وخسر مثله وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 4 ، فيما يمتلك الطلائع 7 نقاط بعدما خاض 5 مباريات حقق فوزين وتعادل وتلقى خسارتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 5.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والجيش في الدورى

تعادل الزمالك مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالدوري، فيما خسر الطلائع من بتروجت بهدف دون رد في نفس الجولة.