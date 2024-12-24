الامارات | باري بطل السلسلة الافتتاحية لـ «غولف السباق إلى دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الإنجليزي، جون باري، باللقب الشرفي للسلسلة الافتتاحية التي ضمت أول خمس بطولات هذا الموسم من «السباق إلى دبي» ضمن جولة «دي بي ورلد للغولف».

ووفق تصنيف «السباق إلى دبي» من رولكس، الصادر أمس، استفاد باري من فوزه بلقب بطولة البنك الإفريقي الآسيوي موريشيوس المفتوحة، ليحصل على الجائزة المالية البالغة 256 ألف دولار أميركي، وحصد 500 نقطة رفع بها إجمالي رصيده إلى 781 نقطة في صدارة ترتيب موسم «السباق إلى دبي» 2025.

وتفوق باري في البطولة بإنهاء الجولات الأربع برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليحقق اللقب الثاني في مسيرته في جولة دي بي ورلد، وينهي انتظاراً دام 14 عاماً منذ فوزه بلقبه الأول في الجولة.

وعقب فترة العطلة الشتوية من المقرر أن يستأنف «السباق إلى دبي» مع انطلاق «السلسلة الدولية» التي تضم ثلاث بطولات تحتضنها الإمارات، وهي بطولة «تيم كاب» في منتجع أبوظبي للغولف خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير المقبل، وبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» في نادي الإمارات للغولف في دبي بالفترة من 16 إلى 19 يناير، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف بالفترة من 23 إلى 26 يناير، كما تضم «السلسلة الدولية» بطولات أخرى في المنطقة تقام في البحرين وقطر أيضاً.