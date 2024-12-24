شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواصل استعداداته لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، استعداداته لمواجهة سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين الخميس المقبل.

وكان غزل المحلة تعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، والتي جمعت الفريقين السبت الماضي، حيث ظهر شوقي غريب مع الفريق المحلاوي لأول مرة بالمسابقة بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة سموحة في الخامسة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

واستهل غزل المحلة مشواره في مسابقة الدوري بالتعادل سلبياً مع الإسماعيلي، ثم الخسارة أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف، والهزيمة أمام الزمالك برباعية نظيفة، وأخيراً التعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في اثنتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو غزل المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.