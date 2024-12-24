شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .. تعرف على نتائج الجولة الرابعة عشرة من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اليوم مباريات الجولة الرابعة عشرة لدورى المحترفين والتي شهدت العديد من المفاجآت، بالإضافة إلى غزارة تهديفية، بعدما فاز كهرباء الإسماعيلية على سبورتنج بخماسية مقابل هدف، كما حقق المقاولون العرب الفوز على طنطا بخماسية مقابل ثلاثة.



وإليكم نتائج مباريات الجولة الرابعة عشرة لدورى المحترفين

الترسانة 0 – 1 الداخلية

كهرباء الإسماعيلية 5 – 1 سبورتنج

وادى دجلة 3 – 0 السويس

لافيينا 2 – 1 بلدية المحلة

بروكسى 1 – 1 القناة

طنطا 3 – 5 المقاولون

راية 1 – 1 ديروط

المنصورة 0 – 0 أسوان

السكة الحديد 0 – 0 وى

أبو قير 0 – 0 بترول أسيوط