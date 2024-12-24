شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش اليوم الثلاثاء فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس اليوم، الثلاثاء، لخوض مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري، بعدما تعادل مع سيراميكا فى الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري بهدف لكل فريق.

وللمرة الثانية، يستهل جروس مشواره مع الزمالك بالتعادل، بعدما حققه فى ضربة البداية لولايته الأولى موسم 2018-2019 أمام بتروجت.

جروس حقق التعادل رقم 16 له مع الزمالك بعد 15 في الولاية الأولى وخاض مباراته رقم 45 مع القلعة البيضاء، والأولى في فترته الثانية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الزمالك أمام الطلائع في دوري nile

مباراة الزمالك وطلائع الجيش تقام فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع فى الجولة السادسة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.