شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض رحيل كريم الدبيس في يناير ويتمسك ببقائه في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة رحيل كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما تلقى عرضًا من نادي فاماليساو البرتغالي للانضمام إلى صفوفه في يناير المقبل على سبيل الإعارة، مع وضع بند أحقية الشراء بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكد مصدر أن كولر يتمسك ببقاء الدبيس ويرفض رحيله في يناير، لاسيما أنه سيعتمد عليه في المباريات القادمة بجوار المغربي يحيى عطية الله، وهو ما ظهر في المباريات الأخيرة التي شهدت مشاركة الثنائي في نفس الوقت، من خلال مشاركة أحدهما في مركز الظهير والآخر في مركز الجناح.

في سياق آخر، استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على برنامج فريقه التدريبى استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدى، حيث يخوض المارد الأحمر مرانه اليوم ثم يحصل اللاعبون على راحة غدًا، الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأربعاء والتى يدخل بعدها معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمباراة المصري.

وحقق فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فوزًا ساحقًا على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل وسام أبو على هاتريك وسجل ثلاثة أهداف كل من حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو.

يواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وشهد آخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الأهلى، بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.