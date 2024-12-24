شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على راحة من التدريبات اليوم قبل مواجهة المصري البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة من التدريبات اليوم، الثلاثاء، على أن يستأنف مرانه غداً الأربعاء استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فوزاً ساحقاً على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل وسام أبو على هاتريك وسجل ثلاثة أهداف كل من حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو.

وشهد آخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الأهلى، بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى.