شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح منافسات الأسبوع السادس من دوري nile مساء اليوم، الثلاثاء، بمواجهتين قويتين بين زد مع إنبي، والزمالك مع طلائع الجيش، على أن تستكمل مباريات الجولة الأربعاء والخميس المقبلين.

موعد مباراة زد وإنبي

يواجه فريق زد في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق إنبى باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile.



ويحتل فريق زد المركز الخامس في ترتيب دورى nile برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو زد 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.



في المقابل، يحتل فريق إنبى المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل و3 هزائم، سجل لاعبو الفريق البترولى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

مباراة الزمالك وطلائع الجيش تقام فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع فى الجولة السادسة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.