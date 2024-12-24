شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش.. وناصف لإنبى وزد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى طارق مجدى لإدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر الدورى المصرى، على أن يدير الحكم محمود ناصف مباراة إنبى وزد غدا فى نفس الجولة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى، والتي تقام غدًا الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة.

ويدخل الزمالك المباراة، ويغيب عن صفوفه عدة لاعبين لأسباب مختلفة، على رأسهم ناصر ماهر، أحمد حمدى، محمد السيد، نبيل عماد دونجا، حمزة المثلوثى، محمد عبد الشافى، بالإضافة إلى بنتايك.

ويغيب ناصر ماهر لتجدد الاصابة بكدمة في العضلة الخلفية، ونبيل عماد دونجا لتراكم الإنذارات، بنتايك يعانى من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، وتحتاج إلى غياب 4 أسابيع، بينما جار تأهيل محمد عبد الشافى وأحمد حمدى ومحمد السيد من الإصابات التي يعانون منها.

وفيما يخص المثلوثى فيرفض المدير الفني المجازفة به، إلا بعد التأكد من تمام شفائه.