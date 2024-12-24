شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء 3 بطلات من الوسط الرياضى بعد الارتباط العاطفى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأشهر الماضية ارتباط أكثر من لاعبة فى الألعاب الجماعية أو الفردية، ودخولهن القفص الذهبى، سواء من داخل الوسط أو خارجه، إلا أن اللاعبات غابت عن الساحة الرياضية مؤخرا.

على رأس هؤلاء اللاعبات ثريا محمد لاعبة سلة الأهلى، وهداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو، بالإضافة إلى سمر حمزة بطلة المصارعة.

هداية ملاك

بعد زواج هداية ملاك لاعبة التايكوندو فى عام 2020، واصلت الاستعداد للبطولات حتى شاركت بأولمبياد طوكيو وحققت ميدالية برونزية تضاف إلى رصيدها، ولكنها بعد التتويج بالميدالية غابت عن الساحة الرياضية وتفرغت لحياتها الأسرية حيث قدمت اعتذار عن المشاركة مع المنتخب خلال العامين الماضيين.

ثريا محمد

وفيما يخص ثريا محمد لاعبة كرة سلة الاهلى سيدات، والتى توجت مع الفريق بالكثير من البطولات على المستوى المحلى والقارى وكذلك إطلاق لقب كليوباترا السلة عليها كن جانب الاتحاد الدولى للعبة، أعلنت ارتباطها وزواجها ، وحققت عدد من البطولات بعد الزواج لكنها تقدمت بعد ذلك باعتذار للاهلى والمنتخب عن المشاركة في باقى منافسات وبطولات الموسم لأسباب شخصية

سمر حمزة

وكذلك الحال مع سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة والتى وصلت إلى تصدر التصنيف العالمى لكنها بعد الزواج ربط الكثير اختفاؤها بسبب الزواج والحياة الاسرية لكنها قالت فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان اختفاءها ليس اعتزال للعبة بل بسبب التأهيل من الإصابة التى تعانى منها، وسوف تعود فى اقرب وقت للمنافسة من جديد على البطولات والالقاب