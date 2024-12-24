اخبار الرياضه

اختفاء 3 بطلات من الوسط الرياضى بعد الارتباط العاطفى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء 3 بطلات من الوسط الرياضى بعد الارتباط العاطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 12:30 ص

شهدت الأشهر الماضية ارتباط أكثر من لاعبة فى الألعاب الجماعية أو الفردية، ودخولهن القفص الذهبى، سواء من داخل الوسط أو خارجه، إلا أن اللاعبات غابت عن الساحة مؤخرا.

على رأس هؤلاء اللاعبات ثريا محمد لاعبة سلة الأهلى، وهداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو، بالإضافة إلى سمر حمزة بطلة المصارعة.

هداية ملاك

بعد زواج هداية ملاك لاعبة التايكوندو فى عام 2020، واصلت الاستعداد للبطولات حتى شاركت بأولمبياد طوكيو وحققت ميدالية برونزية تضاف إلى رصيدها، ولكنها بعد التتويج بالميدالية غابت عن الساحة الرياضية وتفرغت لحياتها الأسرية حيث قدمت اعتذار عن المشاركة مع المنتخب خلال العامين الماضيين.

ثريا محمد

وفيما يخص ثريا محمد لاعبة كرة سلة الاهلى سيدات، والتى توجت مع الفريق بالكثير من البطولات على المستوى المحلى والقارى وكذلك إطلاق لقب كليوباترا السلة عليها كن جانب الاتحاد الدولى للعبة، أعلنت ارتباطها وزواجها ، وحققت عدد من البطولات بعد الزواج لكنها  تقدمت بعد ذلك باعتذار للاهلى والمنتخب عن المشاركة في باقى منافسات وبطولات الموسم لأسباب شخصية

2e3648c11a.jpg

سمر حمزة

وكذلك الحال مع سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة والتى  وصلت إلى تصدر التصنيف العالمى لكنها بعد الزواج ربط الكثير اختفاؤها بسبب الزواج والحياة الاسرية لكنها قالت فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان اختفاءها ليس اعتزال للعبة بل بسبب التأهيل من الإصابة التى تعانى منها، وسوف تعود فى اقرب وقت للمنافسة من جديد على البطولات والالقاب

 

ea4c7473cd.jpg

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا