شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الأهلى قادر على احتواء أزمة الجمهور واللاعبين.. ويحتاج 3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط الأسبق بالنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء قادرة على احتواء أزمة الجماهير مع اللاعبين، ويجب على الجمهور أن يعلم أن لكل فرد دورا، ولو حدثت خسارة أزعجتنا جميعا كما حدث في مباراة باتشوكا المكسيكي ولكن يجب أن تكون تحية الجمهور واجبة تحت أي ظرف والجماهير تدعم وتساند بدون مقابل.

وقال طه إسماعيل في تصريحات لبرنامج "هاتريك" على قناة أون تايم سبورتس 2: "خسارة باتشوكا المكسيكي هزتنا جميعا، ولكن الأهلي قدم مباراة كبيرة في الشوط الثاني أمام شباب بلوزداد وأثلجت الصدر، وكولر تعامل بشكل جيد مع الأهلي في الشوط الثاني من مباراة شباب بلوزداد".

وأضاف: "الأهم بالنسبة للأهلي في منصب المدير الرياضي هي فريق الكرة وأن تكون الأولوية مهام مدير الكرة وليس التعاقدات والأمور الإدارية لأنه الأفضل أن يكون بالقرب من اللاعبين".

وأشار إلى أن الأهلي يحتاج رأس حربة وجناح ومدافع لأنه بحاجة إلى تدعيم في هذه المراكز، ويحتاج لاعبا آخر بمواصفات جناح ورأس حربة سيكون مفيدا في وجد وسام أبو علي، ولو هناك فرصة لضم لاعب في خط الدفاع لا أمانع، مثل محمد عبد المنعم.

واختتم: "الأهلي عليه أن يحارب على هذه التدعيمات قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 حتى يكون متوازنا لأن العالم أجمع سيشاهد الأهلي في هذه البطولة الكبيرة".