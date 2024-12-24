شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الأهلى مع بغداد بونجاح لتدعيم صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

ترددت أنباء قوية عن اقتراب مسئولي النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الشمال القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الدور الثاني من الموسم الحالي وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وأكد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن بغداد بونجاح من ضمن الأسماء المرشحة بقوة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل.

من جانبه، أكد مصدر في نادي الشمال القطري في تصريحات صحفية، أن الأهلي لم يفتح خط مفاوضات مع النادي القطري بشأن ضم بونجاح، ولا يوجد أي اتصال رسمي بشأن اللاعب الجزائري.

ويعد بغداد بونجاح من أبرز المهاجمين المطروحين عل طاولة المهاجمين الأجانب لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي، خاصة أنه حقق نجاحات قوية مع الفرق التي لعب لها وكذلك مع المنتخب الجزائري.

وكشفت تقارير صحفية حقيقة العرض المقدم من النادى الأهلى لضم الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادى الشمال القطرى، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت صحيفة "العرب" القطرية، إن الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادي الشمال ومتصدر هدافي دوري النجوم ضمن قائمة أولويات النادي الأهلي.

وأكدت الصحيفة أن الأهلي تحدث عبر وسطاء للتفاوض مع اللاعب لمعرفة مدى رغبته الشخصية وإمكانية الانتقال للأهلى.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادى الشمال أكد أنه لم يتلق - حتى الآن - أى اتصال رسمي من الأهلي لطلب ضم بونجاح.

جدير بالذكر أن مسئولي النادي الأهلي تحفظوا فى يونيو الماضى على فكرة التفاوض مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تم طرح اسمه بسبب انتهاء عقده مع النادي القطري وانضمامه في صفقة انتقال حر، حيث لم يلق اللاعب الجزائري قبولا داخل القلعة الحمراء لأكثر من سبب.

وأكد مصدر أن فكرة التعاقد مع بغداد بونجاح غير مطروحة، رغم أنه من أبرز المهاجمين داخل قارة أفريقيا، والسبب في ذلك يعود إلى مطالبه المالية المبالغ فيها مقارنة بحجم الرواتب المقررة للأجانب داخل الأهلي، حيث يتقاضى راتبا سنويا بقيمة 5 ملايين دولار في الموسم الواحد، وهو ما يفوق ميزانية الرواتب بالقلعة الحمراء.