شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: رحيلى عن الاتحاد قرار نهائى وما حدث رياضيا واجتماعيا إعجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن قراره هو الرحيل النهائى عن الاتحاد بعد انقضاء مدة مجلسه الحالى، وما حدث فى السنوات الماضية إعجاز.

وقال محمد مصيلحى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "7 سنوات فى رئاسة الاتحاد السكندرى بالتزكية وما حدث صعب تكراره، وما يحدث فى الاتحاد رياضيا واجتماعيا إعجاز".

وأضاف رئيس الاتحاد: "مفيش نادى فى مصر بيقف على حد، وأنا هقف مع النادى ولن أتركه وإن شاء الله من يأتى بعدى يكون أفضل منى، وقرارى النهائى الرحيل بعد انتهاء مدة مجلسى فى الاتحاد السكندرى".

وعن فريق الكرة، قال: "أعتقد أننا بدأنا المسابقة بشكل مميز بالفوز أول مباراتين ثم التعادل مع الأهلى، وما أدراك ما الأهلى، ثم الهزيمة من الطلائع فى آخر دقيقة، ثم التعادل مع المحلة، فبالتأكيد نتائج جيدة وأتمنى أن نستمر على التقدم".

وتابع: "الاتحاد ينافس أندية تفوقه ماليا وقدرات بشكل كبير، ولكنى راضى عن أداء المدرب واللاعبين وما يقدمونه حتى الآن، والجمهور مع أول تعثر تطالب بإقالة المدرب، ولكن لا بد من منحه الفرصة كاملة".

واختتم: "سلة الاتحاد حقق فوزا مهما على الأهلى وأتمنى أن نحسم المباراة المقبلة ونتوج بدورى المرتبط للسلة بعد غيابه".