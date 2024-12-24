شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى 86 - 80 فى ذهاب نهائى دورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سلة الاتحاد السكندرى على نظيره الأهلى بنتيجة 80-86 فى مباريات ذهاب نهائي دورى السلة رجال والتى تقام على صالة استاد القاهرة، حيث تقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، وتقام مباراة العودة بين الفريقين بعد غد الأربعاء على نفس الصالة.

وصعد الاهلى إلى النهائي بعد الفوز على الزمالك فى مباراتى الذهاب والعودة بنصف النهائي، بينما صعد الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج.

كان اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، قد قرر توقيع غرامات مالية على ناديى الأهلى والزمالك على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة نصف النهائي التى جمعت الفريقين بصالة برج العرب بالإسكندرية، وانتهت لصالح الأحمر 74 - 73.

وتقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه على جمهور الزمالك، و20 ألفا على جمهور الأهلي، وحال تكرار ما حدث ستتم مخاطبة شركة تذكرتي لمنع هذه الجماهير من حضور المباريات لمدة 6 أشهر.