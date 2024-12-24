شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بلوزداد أحدث المنضمين لقائمة ضحايا "سداسيات" الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

انضم فريق شباب بلوزداد الجزائري لضحايا الفرق التي تلقت هزيمة ثقيلة من الأهلي بنصف دستة أهداف، بعدما خسر من الفريق الأحمر بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



موسم 1941- 1942 : فاز على بني سويف 6- 2 "كأس مصر"

موسم 1945- 1946: فاز على الإسماعيلى 6- 0 "كأس مصر"

موسم 1955- 1956: فاز على الترسانة 6- 1 "كأس مصر".

موسم 1956- 1957: فاز على السكة الحديد 6- 0 "الدوري المصري".

موسم 1957- 1958: فاز على المنصورة 6- 1 "الدوري المصري".

موسم 1957- 1958: فاز على الإسماعيلى 8- 0 "الدوري المصري".

موسم 1958- 1959: فاز على السكة الحديد 6- 1 "الدوري المصري".

موسم 1963- 1964: فاز على بني سويف 6- 2 "الدوري المصري"

موسم 1975- 1976: فاز على مصنع 36 (مرتين) 6- 0 بالدوري المصري.

وفاز على المنيا 6- 0 "الدوري المصري"

وفاز على طنطا 6- 0 "الدوري المصري"

في البطولات الأفريقية:



حقق الأهلي فوزًا عريضًا على حساب ضيفه شباب بلوزداد بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما بملعب القاهرة مساء الأحد، في الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.



ليورز الكيني في بطولة أفريقيا للاندية أبطال الدوري عام 1987 حيث انتصر المارد الأحمر بنتيجة 6/0 في ذهاب الدور ربع النهائي.



فوز الأهلي على فيلا الاوغندي بسداسية نظيفة في إياب دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا عام 2005.



وحقق الأهلي أكبر انتصاراته على الأندية التونسية عندما هزم النجم الساحلي بنتيجة 6/2 في إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2017 بملعب برج العرب.



فوز الأهلي في نسخة 2021-2022 من دوري الأبطال على فريق الحرس الوطني بنتيجة 6/1 في إياب دور الـ 32 للمسابقة.