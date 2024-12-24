شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد يحصل على تأشيرة السفر إلى إنجلترا لخوض معايشة فى نوتينجهام فورست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد السيد لاعب فريق لاعب وسط فريق الزمالك مواليد 2006، فى استخراج تأشيرة السفر إلى إنجلترا من اجل خوض فترة معايشة في نادي نوتينجهام فورست.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد وافق على خوض محمد السيد فترة معايشة بنادى نوتينجهام فورست الإنجليزى، بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني.

ويخوض محمد السيد فترة معايشة مع فريق نوتينجهام فورست الإنجليزى لمدة أسبوعين، من أجل اكتساب الخبرات اللازمة، خاصة أن اللاعب أصبح من عناصر الفريق الأول.

وانتهى محمد السيد من استخراج تأشيرة السفر إلى إنجلترا على أن ينهي بعض الإجراءات الأخرى قبل السفر لخوض فترة المعايشة، بعد الحصول على موافقة الإدارة.