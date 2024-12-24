شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف المستحقات وخصم 50% من راتب كل لاعب بالترسانة بعد الخسارة من الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طارق سعيد رئيس الترسانة والمشرف العام على فريق الكرة إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول بعد الخسارة بالأمس أمام الداخلية بهدف دون مقابل باستاد حسن الشاذلى ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشرة من دورى المحترفين، وهو ما أدى إلى تجمد رصيد الفريق عند 23 نقطة في المركز الخامس.

كما قرر رئيس الترسانة خصم 50% من مستحقات اللاعبين خلال الشهر الجارى، واشترط عودة المستحقات المالية حال احتلال الفريق أحد المراكز الثلاثة الأولى بجدول الترتيب المؤهلة للدورى الممتاز.

وأسفرت مباريات اليوم عن فوز المقاولون العرب خارج ملعبه على طنطا بخماسية مقابل ثلاثة ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشرة لدورى المحترفين رافعا رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 12 نقطة ويتعقد موقفه في المسابقة.

في الوقت نفسه تعادل راية مع ديروط بهدف لمثله ليرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما رفع الثانى رصيده إلى 9 نقاط ومازال في مؤخرة الترتيب، كما تعادل المنصورة مع أسوان سلبيا، وبنفس النتيجة انتهت مباراة السكة الحديد مع وى، وأبوقير مع بترول أسيوط.