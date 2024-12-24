شكرا لقرائتكم خبر عن زد يكشف موقفه من انضمام مصطفى العش إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئولو داخل نادي زد موقف ناديه من بيع مصطفى العش مدافع الفريق إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، باعتباره من أبرز المدافعين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي.

وأكد المصدر أن الأهلي يهتم بضم مصطفى العش عن محمد إسماعيل في الوقت الراهن، ولكن لا توجد عروض رسمية حتى الآن، ولكن حال وصول عرض رسمي ستتم مناقشته من قِبَل مجلس إدارة النادي، في ظل العلاقات القوية بين الناديين.

وأوضح المصدر أن زد لا يمانع في بيع مصطفى العش إلى الأهلي باعتبار أن مسئولي القلعة الحمراء سبق أن ساعدوا زد في أول مواسمه بالدوري الممتاز، لتكوين فريق قوي والمنافسة على التواجد وسط الكبار.

بعيدا عما سبق، رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، فكرة رحيل كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما تلقى عرضًا من نادي فاماليساو البرتغالي للانضمام إلى صفوفه في يناير المقبل على سبيل الإعارة، مع وضع بند أحقية الشراء بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكد مصدر أن كولر يتمسك ببقاء الدبيس ويرفض رحيله في يناير، خاصة أنه سيعتمد عليه في المباريات القادمة بجوار المغربي يحيى عطية الله، وهو ما ظهر في المباريات الأخيرة التي شهدت مشاركة الثنائي في نفس الوقت، من خلال مشاركة أحدهما في مركز الظهير والآخر في مركز الجناح.

في سياق آخر، استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على برنامج فريقه التدريبى استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدى، حيث يخوض المارد الأحمر مرانه اليوم ثم يحصل اللاعبون على راحة غدًا، الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأربعاء والتى يدخل بعدها معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمباراة المصري.

وحقق فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فوزًا ساحقًا على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل وسام أبو على هاتريك وسجل ثلاثة أهداف كل من حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو.

ويواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وتعادل الأهلى في آخر ظهور في بطولة الدوري المصري مع البنك الأهلى، بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.