شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مفتوح لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009 الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، للدخول في معسكر مفتوح يوم 26 ديسمبر الجاري، ضمن إطار التحضيرات المكثفة لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا للناشئين.

ومن المقرر أن يقام المعسكر في مشروع الهدف، حيث سيخضع اللاعبون لبرنامج تدريبي شامل يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للفريق، ويعمل الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف على استغلال المعسكر لتقييم مستوى اللاعبين وتحسين الانسجام بينهم، استعدادًا للاستحقاق القاري المرتقب.

ويُعد هذا المعسكر جزءًا من خطة إعداد طويلة الأمد وضعتها اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بهدف ضمان مشاركة قوية للمنتخب في التصفيات المقبلة، سعياً لتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم المصرية على مستوى الناشئين.

ويضم الجهاز الفني حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، وعبد الستار صبري مدربا عاما، وكريم أيمن مساعد مدرب، وأمير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى، وشادي الشريف مديرا إداريا.