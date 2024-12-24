شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 23 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 - 12 - 2024، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلى مع بغداد بونجاح، واتفاق الزمالك مع بلاك بولز على إقامة مباراتى الكونفدرالية بالقاهرة بدلا من موزمبيق.
حقيقة مفاوضات الأهلى مع بغداد بونجاح لتدعيم صفوفه
ترددت أنباء قوية عن اقتراب مسئولي النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الشمال القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الدور الثاني من الموسم الحالي وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.
قرر حكم مباراة بيراميدز ضد مسار إلغاء اللقاء بعد انقضاء المدة القانونية للائحة مباريات كرة القدم في الدوري المصري للكرة النسائية والتي مدتها 20 دقيقة، والتي كان من المقرر لها أن تقام اليوم الإثنين.
حصل مسئولو نادي الزمالك على موافقة نادي بلاك بولز بطل موزمبيق لإقامة مباراة الفريقين فى الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها 12 يناير المقبل، بالقاهرة بدلاً من إقامتها فى موزمبيق.
حدد روجيريو ميكالى ، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، يوم 14 يناير المقبل موعداً لانطلاق أول معسكرات الفراعنة الصغار لنهائيات أمم أفريقيا، المقرر إقامتها فى كوت ديفوار وتحديداً فى إبريل المقبل.
الأهلي يرفض بيع مروان عطية فى يناير لمنع تكرار خطأ حمدي فتحي
يرفض مسئولو النادي الأهلي مناقشة أي عروض تخص مروان عطية نجم خط وسط الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، أو بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة أن الأهلي مقبل على تحديات قوية على المستوى العالمي مثل كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو المقبل، أو تحديات قارية مثل دوري أبطال أفريقيا، الذي يرغب فى الحفاظ على لقبه لضمان المشاركة في كأس العالم للأندية 2029، بخلاف التحديات المحلية وأهمها الدوري المصري.
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