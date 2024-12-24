شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف دارى مستمر فى تشكيل الأهلى ضد المصرى بعد تألقه أمام بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

اقترب المغربي أشرف داري مدافع الأهلي من البقاء في تشكيل فريقه لمباراة المصري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، بعد المشاركة أساسياً في مباراة شباب بلوزداد الجزائري أمس الأحد وظهوره بشكل جيد.



وشارك أشرف داري أساسيا مع الأهلي لأول مرة منذ بداية الموسم الحالي، بعدما تسببت الإصابة في تعطيل انطلاقته مع الفريق الأحمر، قبل أن يظهر بشكل جيد ولم يرتكب أية أخطاء على مدار 90 دقيقة لعب.



ومن المنتظر أن يستمر داري في المشاركة أساسيا بمباراة المصري البورسعيدي بجوار رامي ربيعة أو ياسر إبراهيم، في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيزه للمرحلة القادمة، ليكون أحد العناصر المؤثرة فى صفوف الفريق الأحمر.



وغاب أشرف داري عن المشاركة مع الأهلي بسبب الإصابة بالتواء في الكاحل منذ سبتمبر الماضي، وتجددت الإصابة لتتعطل انطلاقته مع الأهلي أكثر من ثلاثة شهور.