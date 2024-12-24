شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة واحدة.. الأهلى يغازل جمهوره بعد مباراة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على مغازلة جماهير القلعة الحمراء، بعد حالة الغضب التي انتابت الجمهور تجاه اللاعبين خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورة لاعبي الأهلي وفي الخلفية جمهور الأهلي يرفع لافتة "الأهلي فوق الجميع"، وعلقت: "عائلة واحدة".





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما يتردد عن اقتراب مسئولي النادي مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الشمال القطري، من أجل ضمه في يناير المقبل.

أكد المصدر أن ما تردد في الساعات الماضية من اقتراب الأهلي من ضم بغداد بونجاح غير صحيح، ولم يحدث تفاوض من قِبَل النادي مع اللاعب الجزائري.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي غير مسئول عن اجتهادات السوشيال ميديا، ولا يوجد أي تفاوض مع اللاعب في الوقت الراهن.

وكشفت تقارير صحفية حقيقة العرض المقدم من النادى الأهلى لضم الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادى الشمال القطرى، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت صحيفة "العرب" القطرية، إن الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادي الشمال ومتصدر هدافي دوري النجوم ضمن قائمة أولويات النادي الأهلي.

وأكدت الصحيفة أن الأهلي تحدث عبر وسطاء للتفاوض مع اللاعب لمعرفة مدى رغبته الشخصية وإمكانية الانتقال للأهلى.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادى الشمال أكد أنه لم يتلق - حتى الآن - أى اتصال رسمي من الأهلي لطلب ضم بونجاح.